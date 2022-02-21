22 февраля часть Украины накроют осадки / фото pixabay
Во вторник, 22 февраля, в большинстве областей Украины будет теплая, как для февраля, погода. На юге и юго-востоке воздух прогреется до +9°...+11°, а в Крыму - до +14°. При этом ожидается много осадков. Дожди накроют большинство центральных и южных областей, а также Харьковскую и Сумскую области.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +9°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +5°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°.
- В Тернополе 22 февраля ночью будет 0°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+8°, небольшая облачность.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.
- В Виннице завтра будет +2°...+8°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°, легкий дождик.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +4°...+7°, дождь.
- В Одессе 22 февраля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +10°, дождь.
- В Херсоне во вторник ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +9°, сильный дождь.
- В Запорожье температура ночью +2°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+6°, небольшая облачность, легкий дождик.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +8°, сильный дождь.
- В Днепре температура ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +3°...+14°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +2°, днем +11°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +12°.
Погода в Украине 22 февраля / фото УНИАН
Народные приметы на 22 февраля
22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.