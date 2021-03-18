Завтра в Киеве будет пасмурно с температурой до +4°
Осадков не ожидается.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -2°, а днем термометры покажут +4°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Завтра в Украине будет облачно, в двух областях пойдет снег (карта)
Весь день в Киеве будет облачная погода без осадков.
Скорость ветра днем составит 2,8 м/с.
Атмосферное давление 745 мм ртутного столба.
Народные приметы 19 марта
19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Зима в горах: в Карпатах метет метель, спасатели предупреждают об опасности схода лавин (фото, видео)
- "Стол повалился набок, начало выпадать содержимое шкафов": в Исландии готовятся к извержению вулкана
- Облака дыма и лава на Сицилии: вулкан Этна извергался 14 раз за последние 4 недели (видео)
- Завтра в Украину придет тихая, почти безветренная погода - синоптик
- Сезон торнадо в США: без электричества остались почти 70 тысяч домов (видео)
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+3°... -2°
- Днепр+7°... 0°
- Донецк+8°... 0°
- Житомир+4°... -3°
- Запорожье+9°... +1°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+5°... 0°
- Кропивницкий+5°... -2°
- Луганск+7°... 0°
- Луцк+4°... -3°
- Львов+3°... -5°
- Николаев+8°... 0°
- Одесса+7°... +1°
- Полтава+3°... -3°
- Ровно+2°... -6°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+3°... -4°
- Тернополь+2°... -5°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницкий+2°... -4°
- Черкассы+4°... 0°
- Чернигов+6°... -1°
- Черновцы+3°... -3°
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+8 °
Мин./макс. температура:+3° / +13°
Влажность:89 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:76 %
Восход:07:16
Закат19:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей