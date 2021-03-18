Завтра в Киеве будет пасмурно с температурой до +4°

Осадков не ожидается.

Завтра в Киеве ожидается облачная погода / Фото УНИАН

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -2°, а днем термометры покажут +4°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день в Киеве будет облачная погода без осадков.

Скорость ветра днем составит 2,8 м/с.

Атмосферное давление 745 мм ртутного столба.

Народные приметы 19 марта

19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.

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