Завтра в Киеве будет пасмурно с температурой до +4°

17:00, 18 марта 2021
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Осадков не ожидается.

Завтра в Киеве ожидается облачная погода / Фото УНИАН
Завтра в Киеве ожидается облачная погода / Фото УНИАН

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -2°, а днем термометры покажут +4°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Завтра в Украине будет облачно, в двух областях пойдет снег (карта)

Весь день в Киеве будет облачная погода без осадков.

Скорость ветра днем составит 2,8 м/с.

Атмосферное давление 745 мм ртутного столба.

Народные приметы 19 марта

19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.

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Автор: Елена Пилипчак

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