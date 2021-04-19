Сегодня в Киеве - переменная облачность / фото УНИАН, Сергей Чузавков
В понедельник, 19 апреля в столице ожидается облачная с прояснениями погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Читайте такжеСегодня в Украине выглянет солнце и потеплеет до +15° (карта)
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +13°, а ночью - опустятся до +4°.
Практически весь день будет облачно с прояснениями.
Ожидается ветер со скоростью до 3,6 м/с.
Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
Народные приметы 19 апреля
19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- В лесу на Херсонщине появились кактусы (фото)
- Повреждены дороги, дома и посевы: в Перу несколько рек вышли из берегов
- Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в украинских реках
- Зима в горах продолжается: Карпаты накрыла метель, ударил мороз до -8° (фото)
- Снова осадки: синоптик рассказала о новой волне похолодания в Украине
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram