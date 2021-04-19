В понедельник, 19 апреля в столице ожидается облачная с прояснениями погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +13°, а ночью - опустятся до +4°.

Практически весь день будет облачно с прояснениями.

Ожидается ветер со скоростью до 3,6 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Народные приметы 19 апреля

19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.

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Автор: Елена Пилипчак