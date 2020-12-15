Завтра в Киеве будет пасмурная погода, но без осадков

Снег и дожди на время отступят.

Завтра в Киеве будет пасмурно / фото УНИАН

В среду, 16 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до +1°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем - поднимется максимум до +1°. Без осадков.

Ветер южного направления со скоростью до 0,9 м/с.

Атмосферное давление - 755 мм рт. ст.

Народный прогноз на 16 декабря

16 декабря — Ивана Молчальника Верными синоптиками, особенно для прогноза на ближайшее время, являются животные. Кошка в печурку — стужа на двор; кошка клубком — на мороз. И ждите мороза, если кошка во время сна закрывает лапкой мордочку. Кошка ложится на пол, крепко спит; лежит посреди комнаты, откинув хвост; лежит животом вверх; садится на подоконник и смотрит в окно — к потеплению. А если кошка скребет пол, то будет метель.

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