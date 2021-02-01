Киев засыплет снегом, температура ночью упадет до -10°
Весь день будет наблюдаться облачность и небольшой снегопад.
В понедельник, 1 февраля, в Киеве температура днем упадет до -2°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В Украине ожидаются сильные снегопады, местами пройдут ливни: прогноз погоды на сегодня
Согласно прогнозу, ночью похолодает до -10°, а днем столбики термометров покажут -2°.
Весь день будет наблюдаться облачность и небольшой снегопад.
Скорость ветра днем составит 4,1 м/с.
Атмосферное давление 741 мм ртутного столба.
Народные приметы 1 февраля
1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.
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