Киев засыплет снегом, температура ночью упадет до -10°

08:30, 1 февраля 2021
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Весь день будет наблюдаться облачность и небольшой снегопад.

В Киеве продолжатся снегопады / Фото УНИАН
В Киеве продолжатся снегопады / Фото УНИАН

В понедельник, 1 февраля, в Киеве температура днем упадет до -2°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Украине ожидаются сильные снегопады, местами пройдут ливни: прогноз погоды на сегодня

Согласно прогнозу, ночью похолодает до -10°, а днем столбики термометров покажут -2°.

Весь день будет наблюдаться облачность и небольшой снегопад.

Скорость ветра днем составит 4,1 м/с.

Атмосферное давление 741 мм ртутного столба.

Народные приметы 1 февраля

1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.

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Автор: Елена Пилипчак

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