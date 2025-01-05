Погода в Украине может измениться буквально за день, чего же ожидать от 6 января.

Погодные условия в январе 2025 года не перестают удивлять. Хотя некоторые украинцы найдут в этом плюс — без сильного мороза и снегопадов нет серьезных проблем в энергосистеме и из-за этого не отключают свет. Однако все же важно знать — какой будет погода в понедельник, 6 января.

"Укргидрометцентр" в Facebook пишет, что ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом и дождем в западных областях (ночью) и по всей территории Украины днем. На дорогах гололедица, кроме южных регионов.

"Ветер южный, 7-12 м/с, в западных, днем и в южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на Прикарпатье, в Крыму и большинстве южных областей 4-9° тепла", - говорится в публикации.

Видео дня

Отдельно "Укргидрометцентр" коснулся ситуации в Киевской области и в Киеве, в понедельник. Сообщается, что ночью будет без осадков, но уже днем ожидается дождь и небольшой мокрый снег.

"Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла", - указано в Facebook.

Ситуация с погодой в Украине в ближайшем будущем

Ранее УНИАН сообщал, какой будет погода до 10 января. Синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха объясняет, что все же о трескучих морозах речь не идет, хотя будет и относительно тепло, и временами даже холодно.

Кроме того, синоптики затронули ситуацию до конца января. К примеру, в первой декаде января ожидается постоянный "минус" только ночью, тогда как в остальное время будут преобладать плюсовые температуры. А в остальные недели ситуация не сильно изменится.

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