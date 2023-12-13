В большинстве областей ожидается дождь, мокрый снег, порывы ветра и гололедица.

В четверг циклон и его атмосферные фронты обусловят в большинстве областей Украины полный набор экстремальной зимней погоды - дождь, мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега и гололед. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Погода 14-го декабря решила добавить своих приправ в украинскую зимнюю корзину экстремальных событий и явлений", - пишет синоптик.

Также по ее словам, на юге - временами небольшой дождь, а на Левобережье Украины – ветер со штормовыми порывами.

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Температура воздуха на западе, севере и востоке ожидается днем в пределах 1 мороза - 3 тепла.

В центральных областях будет теплее, + 2...+7 градусов, тогда как в южной части – температура почти весенняя,+9...+13, В Крыму до + 15 градусов.

Синоптик призвала быть осторожными под вечер и рано утром, когда будет подмерзать воздух и поверхность, поскольку может быть очень опасно скользко.

Погода в Киеве завтра - чего ожидать

В Киеве завтра также полный набор зимней непогоды, погода "какабека", предупредила синоптик.

Так, киевлян ожидают мокрый снег, дожди, порывистый ветер, налипание мокрого снега, "на дорогах – черте-что".

Ночью и утром осадки могут быть очень сильными.

Погода на завтра от Укргидрометцентра

В Украине по прогнозу значительные осадки ожидаются ночью в Закарпатской области и в Карпатах, а днем - в Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Также в северо-восточных, южных и центральных регионах прогнозируется сильный ветер - от 15 до 20 м/с.

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