В Киеве в четверг прогнозируется плюсовая температура.

Прогноз погоды на завтра, 14 декабря, для ряда областей Украины тревожный - опасное метеорологическое явление - значительные осадки, ожидаются ночью в Закарпатской области и в Карпатах, а днем - в Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

В северо-восточных, южных и центральных регионах прогнозируется сильный ветер - его порывы могут достигать скорости от 15 до 20 м/с, предупредили в Украинском гидрометцентре. Синоптики добавили, что в четверг в нашей стране ожидается облачная погода. Местами на дорогах может быть скользко - гололедица не угрожает только южной части украинского государства.

"Умеренные мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, в южной части преимущественно дожди; ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в северо-восточных областях значительные осадки", - добавили в Гидрометцентре.

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Самая низкая ночная температура спрогнозирована на северо-востоке и на востоке - от -1 до -6, а теплее всего днем может быть на юге - от +8 до +13 градусов.

Погода в Киевской области 14 декабря спрогнозирована опасная - будет мокрый снег и дождь, кое-где возможен гололед, а на дорогах местами возникнет гололедица. В регионе ночью и днем ожидается от -1 до +4. Погода в Киеве завтра прогнозируется не морозная - в дневные и ночные часы может быть от 0 до +2 градусов.

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Синоптик Наталья Диденко сообщала, что на этой неделе в Украине будет оттепель.

Позже в Укргидрометцентре поделились, что в середине текущей недели в Украине приедет новый циклон. В Гидрометцентре отметили, что погодная ситуация изменится с четверга.

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