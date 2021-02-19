"Потепление не означает плавный переход к подснежникам": синоптик дала подробный прогноз на выходные

Несмотря на потепление, ближайшей ночью ожидается мороз.

Завтра в Украине начнется потепление / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 20 февраля, в западных областях и в южной части Украины дневная температура воздуха ожидается +1°...+5°, на Закарпатье до +7°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"К нам идет потепление! Сразу хочу сказать, что это потепление не означает плавный переход к подснежниками, сирени и цветущим абрикосам. Ведь зима еще продолжается", - написала синоптик.

На остальной территории в течение дня предполагается 0°...-5°, в северных и северо-восточных областях местами до -8°.

Ближайшей ночью ожидается мороз, ночь на воскресенье уже будет с просто умеренным морозом, а днем в воскресенье практически везде будет либо около нуля, либо с "плюсами".

Снег пройдет в ночь на субботу на западе Украины и местами на юго-западе, на остальной территории - без существенных осадков, антициклон будет доминировать.

Днем в субботу и воскресенье в Украине - без существенных осадков.

В Киеве 20-21 февраля осадков не предвидится. В столицу идет потепление.

Ближайшей ночью будет мороз до -13°...-15°, но уже завтра днем столбики термометров поднимутся до 0°...-2°. В дальнейшем потепление усилится.

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