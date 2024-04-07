Дождей не прогнозируется.

Украину в понедельник ожидает настоящее летнее тепло - сухо и очень тепло будет по всей территории.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, 8 апреля ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер прогнозируется переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по всей территории страны почти летняя - ночью 5-10° тепла; днем 18-23°.

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В то же время Укргидрометцентр предупреждает о значительной снеголавинной опасности в Карпатах.

Так, 7-8 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), возможен сход лавин. Синоптики советуют воздержаться от походов в этот регион.

Также на высокогорье Ивано-Франковской области 7-8 апреля ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), а на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области - низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

На следующей неделе украинцев ждет прекрасная погода

Синоптик Наталья Диденко пообещала сухую и солнечную погоду с температурой до +24.

Сегодня в Украине тоже достаточно тепло - +17°...+20°, но в некоторых регионах все еще будут идти дожди. Так, осадков следует ожидать на юге и юго-востоке страны. Также местами покапает в центральных и северных областях.

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