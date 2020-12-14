Завтра в Киеве будет пасмурно с температурой до +1°

17:00, 14 декабря 2020
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Завтра осадков не ожидается.

Завтра в Киеве - пасмурно / фото УНИАН, Чузавков Сергей
Завтра в Киеве - пасмурно / фото УНИАН, Чузавков Сергей

Во вторник, 15 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до +1°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Несколько областей Украины накроют дожди и снегопад: погода на завтра (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура составит -2°, а днем - поднимется максимум до +1°. Без осадков.

Ветер северо-западного направления со скоростью до 2 м/с. 

Атмосферное давление - 751 мм рт. ст.

Народный прогноз на 15 декабря

15 декабря — день Аввакума. Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай травы летом. В декабре зима стелет белые холсты, а мороз через реки наводит мосты. Если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день. Большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля — к плодородию. Если птицы перед морозом садятся на верхушки деревьев — быть ветру, а если садятся на снег — к оттепели. Ворона каркает — скоро заметет метель. Стоит обратить внимание на зимние узоры, что рисует на стекле мороз. Чем пышнее узоры, тем пышнее будет зелень весной. Обильный и частый иней зимой — примета урожайного года.

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Автор: Елена Пилипчак

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