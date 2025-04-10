Уже через 5 дней Украину раскалит до 18-21 градуса тепла.

Сегодня зима по всей Украине решила в последний раз показать свою силу и засыпать все снегом. Однако уже буквально через несколько дней украинцы будут радоваться почти летнему теплу и солнышку. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Она выложила две прогностические карты температуры воздуха - на сегодня, 10 апреля, и на следующий вторник, 15 апреля. Из них можно увидеть, что погода переживет действительно стремительные метаморфозы.

Так, сегодня по всей Украине царят температуры около 0 градусов, а в Карпатах - до 10 мороза и только на востоке будет дотягивать до +7.

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Однако уже через 5 дней Украину раскалит до 18-21 градуса тепла, лишь на западе будет прохладнее.

"Скоро-прескоро солнце и +18 градусов", - радует прогнозом синоптик, добавляя, что "уже в воскресенье весна вернет свое".

Погода в Украине

Сегодня в Украину вернулась зима - во многих областях снег, мокрый снег и дожди. В Киеве ожидается один из самых холодных дней на этой неделе - столбики термометров поднимутся лишь до 0°...+1°, а в Карпатах мороз до -10 и снежные переметы высотой до одного метра.

В то же время синоптик Наталья Птуха отмечала, что теплее в Украине станет уже со следующей недели. "С субботы начнет меняться погода, и в воскресенье уже будет немного теплее. И там уже следующая неделя будет теплее, чем эта, что сейчас", - рассказала синоптик.

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