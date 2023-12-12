В большинстве областей Украины на сегодня объявлен І уровень опасности.

На вторник, 12 декабря, в большинстве областей Украины объявлен повышенный уровень опасности из-за усложнения погодных условий. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"12 декабря в северных, восточных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, из-за такой погоды возможны нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода 12 декабря - прогноз по Украине

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно. Небольшой, а в восточных областях пройдет умеренный мокрый снег и дождь, на юге страны - небольшой дождь.

В северных, восточных и центральных областях будет гололед, на востоке страны - местами налипание мокрого снега. Утром в южной части кое-где прогнозируется туман. На дорогах большинства областей местами гололедица.

Ветер будет южных направлений, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура ночью и днем будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, днем в западных и центральных областях потеплеет до 4° тепла, а в южной части воздух прогреется до 3-8° тепла.

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