На вторник, 12 декабря, в большинстве областей Украины объявлен повышенный уровень опасности из-за усложнения погодных условий. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
"12 декабря в северных, восточных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.
По данным синоптиков, из-за такой погоды возможны нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода 12 декабря - прогноз по Украине
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно. Небольшой, а в восточных областях пройдет умеренный мокрый снег и дождь, на юге страны - небольшой дождь.
В северных, восточных и центральных областях будет гололед, на востоке страны - местами налипание мокрого снега. Утром в южной части кое-где прогнозируется туман. На дорогах большинства областей местами гололедица.
Ветер будет южных направлений, его скорость составит 5-10 м/с.
Температура ночью и днем будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, днем в западных и центральных областях потеплеет до 4° тепла, а в южной части воздух прогреется до 3-8° тепла.