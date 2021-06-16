17 июня в северных и западных областях Украины ожидается теплая погода, практически без осадков / фото ua.depositphotos.com
Четверг, 17 июня, в Украине будет теплым, местами столбики термометров покажут +28°...+29°. Теплее всего будет в северных областях. Прохладнее всего - в южных областях и в Крыму, +17°...+22°.
Дожди ослабнут и сместятся на восток и юг страны.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +29°.
- Во Львове в четверг будет малооблачная погода. Ночью +14°, днем +26°.
- В Луцке - практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
- В Ривне в четверг переменная облачность, ночью +14°, днем +28°.
- В Тернополе 17 июня ночью будет +15°, днем +26°, переменная облачность.
- В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +15°, днем +26°.
- В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +15°, днем +25°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет +16°...+26°, без осадков.
- В Житомире в четверг будет ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра переменная облачность, ночью +18°, днем +28°.
- В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +25°, ливень.
- В Полтаве завтра температура воздуха +17°...+27°, переменная облачность.
- В Одессе 17 июня - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +24°, ливень.
- В Херсоне в четверг ночью +17°, днем +22°, пасмурно, дождь.
- В Николаеве будет переменная облачность, ночью +18°, днем +22°, ливень.
- В Запорожье завтра температура ночью +18°, днем +23°, пасмурно, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+27°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +27°.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +24°, пасмурно, дождь.
- В Симферополе в четверг будет +15°...+17°, пасмурно, дождь.
- В Краматорске будет пасмурная погода, температура ночью +17°, днем +26°, ливень.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +19, днем +28°.
Погода в Украине 17 июня / фото УНИАН
Народные приметы на 17 июня
17 июня - Митрофана. Если в этот день ветер дует с севера - будет плохая погода.
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