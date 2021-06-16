Завтра дожди и ливни все еще будет идти в южных и восточных областях Украины. Небольшие дождики ожидаются в Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Четверг, 17 июня, в Украине будет теплым, местами столбики термометров покажут +28°...+29°. Теплее всего будет в северных областях. Прохладнее всего - в южных областях и в Крыму, +17°...+22°.

Дожди ослабнут и сместятся на восток и юг страны.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +29°.

Во Львове в четверг будет малооблачная погода. Ночью +14°, днем +26°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Ривне в четверг переменная облачность, ночью +14°, днем +28°.

В Тернополе 17 июня ночью будет +15°, днем +26°, переменная облачность.

В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +15°, днем +25°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +16°...+26°, без осадков.

В Житомире в четверг будет ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.

В Черкассах завтра переменная облачность, ночью +18°, днем +28°.

В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +25°, ливень.

В Полтаве завтра температура воздуха +17°...+27°, переменная облачность.

В Одессе 17 июня - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +24°, ливень.

В Херсоне в четверг ночью +17°, днем +22°, пасмурно, дождь.

В Николаеве будет переменная облачность, ночью +18°, днем +22°, ливень.

В Запорожье завтра температура ночью +18°, днем +23°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+27°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +24°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в четверг будет +15°...+17°, пасмурно, дождь.

В Краматорске будет пасмурная погода, температура ночью +17°, днем +26°, ливень.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +19, днем +28°.

Народные приметы на 17 июня

17 июня - Митрофана. Если в этот день ветер дует с севера - будет плохая погода.

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Автор: Екатерина Лиманская