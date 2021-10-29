Местами воздух в Украине прогреется до +15°...+18°, без осадков.

Ближайшие выходные принесут в Украину по-осеннему теплую и солнечную погоду. Особенно тепло будет в субботу, 30 октября, когда в некоторых областях воздух прогреется до +16°...+18°. В воскресенье же, 31 октября, практически по всей стране ожидается ясная и безоблачная погода, а температура составит +14°...+16°. На выходных - без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +3°, днем +15°. В воскресенье ночью ожидается +3°, а днем - до +14°, ясно и безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +2°, днем +16°, ясно и безоблачно. В воскресенье ночью 0°, днем +14°, ясно и безоблачно.

В Луцке в субботу ночью +4°, днем +16°, ясно и безоблачно. В воскресенье - ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +14°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +2°...+14°. В воскресенье температура будет +1°...+13°, ясно и безоблачно.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +13°. В воскресенье - небольшая облачность, +6°...+12°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -1°, днем +14°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +1°...+14°, ясно и безоблачно.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +14°. В воскресенье температура составит +3°...+15°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в субботу - ясно и безоблачно, +2°...+15°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +5°...+16°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +2°, днем +13°. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +14°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет немного облачно. Температура ночью -3°, днем +14°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +15°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачная погода, температура ночью -2°, днем +15°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит 0°, днем +14°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +17°. В воскресенье ночью температура составит -3°, днем потеплеет до +15°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +17°. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура составит -2°...+15°.

В Трускавце в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +18°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -2°...+15°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до +17°. В воскресенье - ясно и безоблачно, -2°...+15°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +7°...+13°

В Бердянске в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +13°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +5°...+13°.

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Автор: Екатерина Лиманская