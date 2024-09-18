В столице 17 сентября снова зафиксировали температурный рекорд.

Температурные рекорды в Киеве продолжаются уже четыре дня подряд. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, 17 сентября в столице минимальная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 16,7°С.

Как сообщают синоптики, предыдущее рекордное значение 1947 года превышено на 0,4°С, а климатическая норма - на 6,6°С.

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Температурные рекорды в Киеве

На выходных, 14 и 15 сентября, в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда.

А 16 сентября тепло в столице составило еще один рекорд. В частности, минимальная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня - она не опустилась ниже 17,5°С. Предыдущий рекорд 1955 года превышен на 0,9°С. По данным синоптиков, такая температура воздуха соответствует началу августа.

Как изменится погода в Киеве в ближайшие дни - прогноз

По данным Укргидрометцентра, как минимум до 21 сентября в столице будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью. В то же время во время ночных прояснений остывать приземный слой воздуха будет остывать сильнее, поэтому в ночные и утренние часы уже будет ощущаться прохлада до +11...+13 градусов.

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