Минимальная температура воздуха в столице оказалась самой высокой для 16 сентября.

В Киеве 16 сентября зафиксировали очередной температурный рекорд. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, в понедельник минимальная температура воздуха в столице оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,5°С.

Как сообщается, предыдущее рекордное значение 1955 года превышено на 0,9°С.

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"По климатической норме такая температура воздуха соответствует началу августа", - отмечают синоптики.

Аномальное тепло в Киеве бьет рекорды - подробности

На выходных, 14 и 15 сентября, в Киеве зафиксировали целых три рекорда. В частности, 14 сентября минимальная температура воздуха в столице достигла самого высокого показателя для этого дня, не опустившись ниже 17,1°С. Это превысило предыдущий рекорд, установленный в 2011 году, на 0,6°С.

Также, по данным метеорологов, 15 сентября минимальная температура воздуха в Киеве стала рекордной для этого дня, достигнув 19,4°С. Предыдущий максимум был установлен еще в 1909 году, и теперь превышен на 1,9°С. Кроме этого, среднесуточная температура 15 сентября составила 23,3°С, что также стало рекордом для этой даты, превысив показатель 1909 года на 0,2°С.

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