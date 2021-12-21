Из-за непогоды десятки населенных пунктов оказались отрезанными от мира.

Турция страдает от непогоды. Часть страны засыпает снегом, а другую - заливает дождями.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, половодье накрыло юг страны. Под воду ушло сразу несколько населенных пунктов. Дороги превратились в обильные реки, смывающие все на своем пути. В результате стихии обрушились два моста.

Тем временем на востоке Турции не прекращаются мощные снегопады. Больше всего пострадала провинция Муш. Как сообщается, там более 60 населённых пунктов оказались отрезанными от мира. На дорогах из-за метели застряли десятки машин.

По данным агентства Анадолу, морозная погода привела к сбоям в работе общественного транспорта, перебоям в энергоснабжении населенных пунктов. Десятки дорог остаются закрытыми, а в учебных заведениях ряда поселков объявлены однодневные каникулы.

Синоптики говорят, что снегопады продолжатся как минимум до конца недели.

Напомним, возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" выпал рекордный уровень снега за 20 лет – 2,75 метра.

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Автор: Екатерина Лиманская