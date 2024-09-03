В определенный период будет наблюдаться довольно существенный дефицит осадков.

Осень 2024 года в Украине ожидается теплая и засушливая. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

На вопрос о том, какой будет осень в Украине, эксперт отметила, что в целом все прогностические центры единодушны и говорят о том, что осень у нас ожидается "теплая и, можно сказать, засушливая".

"В целом средняя за сезон температура воздуха может быть где-то на один-два градуса выше нормы. Самый теплый месяц, самый аномальный месяц - это сентябрь. Как мы видим, у нас до сих пор температура воздуха держится на уровне где-то 30 градусов и выше. Эта температура характерна не для сентября, а больше для июля-августа", - отметила Балабух.

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Так, ожидается, что в целом сентябрь может быть даже на два-три градуса теплее климатической нормы.

"Это говорит о том, что средняя за сутки температура воздуха, вероятно, будет выше 15 градусов. То есть у нас будет продолжаться метеорологическое лето и в сентябре... Поскольку это обусловлено преобладанием антициклональной погоды, соответственно, будет наблюдаться достаточно существенный дефицит осадков", - рассказала метеоролог.

Она добавила, что "та засуха, которую мы с вами видели, она, к сожалению, будет продолжаться и в дальнейшем, при достаточно высокой температуре".

В октябре температура воздуха может быть на два градуса выше нормы, а в ноябре - ориентировочно на один.

"В целом для Украины характерна такая тенденция, что первая половина осени у нас, мы говорим, это "золотая осень", когда у нас преобладает такая солнечная, теплая и сухая погода. А вот уже со второй половины осени постепенно набирают силы другие процессы. Начинают заходить холодные воздушные массы. И соответственно, это сопровождается и снижением температуры, и туманами, которые характерны для этого периода. И вот тогда уже осадков станет значительно больше, и можно надеяться на то, что эта засуха и эта пожарная опасность, которая у нас продолжается, прекратятся", - отметила Балабух.

Погода в сентябре - прогноз на месяц от Укргидрометцентра

Как сообщал УНИАН, по данным Украинского гидрометцентра, сентябрь в стране будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха предполагается 15-20 градусов (в Карпатах - 13-14), что на два градуса выше нормы.

Что касается осадков, то их месячное количество ожидается 37-76 мм, а в Карпатах местами 97-111 мм. Это, по данным Укргидрометцентра, в пределах нормы.

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