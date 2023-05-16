Завтра в Украине будет тепло, но ожидается порывистый ветер, а на западе местами будет дождливо.

Среда в Украине будет теплой, однако порой ожидается порывистый ветер, а на западе кое-где пройдут дожди. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Юго-восточный ветер ожидается умеренный, порой порывистый", - отметила она.

По прогнозу синоптика, максимальная температура воздуха в течение дня составит +22...+26 градусов, свежее будет в западных областях +20...+23 градуса.

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"Дожди, местами с грозами, вероятны на Закарпатье и в прикарпатских областях", - спрогнозировала Диденко. На остальной территории Украины, по ее словам, будет преобладать сухая погода.

В Киеве 17 мая потеплеет. Температура воздуха ближайшей ночью, по прогнозу синоптика, ожидается на уровне +12...+14 градусов, днем будет +24...+ 25 градусов. Дождь маловероятен.

"Дальше в Украине ожидается теплая погода", - резюмировала она.

Каким будет лето 2023 в Украине - прогноз

По предварительным данным Украинского гидрометцентра, июнь 2023 в Украине будет в пределах нормы, а вот в июле-августе температура будет выше климатической нормы.

В то же время народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что лето 2023 в Украине будет жарким, даже будут установлены новые температурные рекорды.

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