Среда в Украине будет теплой, однако порой ожидается порывистый ветер, а на западе кое-где пройдут дожди. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Юго-восточный ветер ожидается умеренный, порой порывистый", - отметила она.
По прогнозу синоптика, максимальная температура воздуха в течение дня составит +22...+26 градусов, свежее будет в западных областях +20...+23 градуса.
"Дожди, местами с грозами, вероятны на Закарпатье и в прикарпатских областях", - спрогнозировала Диденко. На остальной территории Украины, по ее словам, будет преобладать сухая погода.
В Киеве 17 мая потеплеет. Температура воздуха ближайшей ночью, по прогнозу синоптика, ожидается на уровне +12...+14 градусов, днем будет +24...+ 25 градусов. Дождь маловероятен.
"Дальше в Украине ожидается теплая погода", - резюмировала она.
Каким будет лето 2023 в Украине - прогноз
По предварительным данным Украинского гидрометцентра, июнь 2023 в Украине будет в пределах нормы, а вот в июле-августе температура будет выше климатической нормы.
В то же время народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что лето 2023 в Украине будет жарким, даже будут установлены новые температурные рекорды.