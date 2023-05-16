17 мая в Украине будет тепло / фото Couleur, Pixabay

В среду, 17 мая, по всей Украине ожидается теплая погода без существенных осадков, лишь на западе кое-где могут покапать небольшие дожди. В большинстве областей столбики термометров покажут +23°...26°, лишь местами на западе и юге будет около +20°...+21°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +21°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.
  • В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +15°, днем +24°.
  • В Тернополе 17 мая ночью будет +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +23°, ливень.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.
  • В Виннице завтра будет +11°...+26°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Житомире в среду будет ночью +12° днем +26°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+24°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +22°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +26°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +14°...+23°.
  • В Одессе 17 мая - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +20°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +12°, днем +25°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
  • В Запорожье температура ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+23°, небольшая облачность.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +24°.
  • В Днепре температура ночью будет +15°, днем +24°, практически безоблачно..
  • В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +13°...+21°.
  • В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +25°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.
17 мая в Украине будет доминировать сухая погода / фото УНИАН

Приметы погоды 17 мая

17 мая - если соловьи запели, то урожай будет хорошим.

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