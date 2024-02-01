Погода в Киеве завтра ожидается не очень приятная - возможен порывистый ветер.

Погода на Сретение Господне 2024 в Украине - в пятницу, 2 февраля, ожидается нехолодная, но облачная, в восточных регионах и возле Карпат возможен небольшой мокрый снег.

В большинстве областей днем температура будет от +1 до + 5 градусов, характерной особенность завтрашнего дня может быть сильный северо-западный ветер, местами порывы могут составлять 15-20 метров в секунду, поделилась прогнозом синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В Киеве Сретение также обещает быть с порывистым ветром, однако без осадков, даже с прояснениями. В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +3, +4 градусов", - отметила эксперт.

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По словам синоптика, 3 февраля в украинском государстве станет больше осадков - прогнозируются мокрый снег и дождь. Кроме того, спрогнозирован сильный ветер.

Важный прогноз погоды - о чем уже предупреждали синоптики

В Украинском гидрометцентре сообщили, какая в нашем государстве ожидается погода в феврале 2024.

Синоптики отмечали, что средняя месячная температура воздуха прогнозируется от -4 до +2 градусов. Количество осадков может составлять 29-67 миллиметров, а в Карпатах местами выпадет 74-83 мм. В Укргидрометцентре добавили, что такие показатели являются в пределах нормы.

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