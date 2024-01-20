Праздник Сретение Господне - один из самых важных у христиан.

Сретение Господне - один из двунадесятых (то есть, самых важных) праздников в православной церкви. В этот день вспоминают события из жизни Иисуса Христа и Девы Марии, описанные в Евангелии от Луки. Что именно отмечают, какие существуют традиции, запреты и приметы, и когда Сретение Господне будет в этом году по новому церковному календарю - рассказываем в материале.

Сретение Господне - что за праздник

Сретение Господне - это один из эпизодов земной жизни Иисуса Христа, описанный в Евангелии от Луки. В переводе с церковнославянского "сърѣтение" - это "встреча", точка во времени, где соединились Ветхий и Новый Заветы.

По преданию, через 40 дней после рождения Иисуса Мария и Иосиф отправились с младенцем из Вифлеема в Иерусалим - по закону Моисея им нужно было посетить храм, чтобы посвятить сына Богу и принести в жертву голубя или ягненка. Поскольку семья жила скромно, то с собой они взяли двух голубей. На пороге храма родителей и младенца встретил святой Симеон - позже его назовут Богоприимцем. По легенде, этой встречи старик ждал почти 300 лет. Как-то он переводил книгу пророка Исаи, в которой было сказано: "Се Дева во чреве приимет и родит Сына". Симеон усомнился, что дева может родить, и хотел было исправить слово "дева" на "жена", то есть, женщина. Но ему Ангел и сказал, что это пророчество истинно, а сам Симеон не умрет, пока лично в этом не убедится. И вот когда старик взял маленького Иисуса на руки, то это исполнилось. Симеон провозгласил появление Мессии.

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Также свидетельницей этой встречи была пожилая благочестивая вдова - Анна-пророчица. Позже она будет проповедовать в Иерусалиме, что среди людей уже есть Мессия.

Праздник Сретение Господне - это большая радость от того, что на землю пришел Спаситель, но в то же время есть в этом событии и небольшая грусть - Богородица тогда понимала, какая участь уготована ее Сыну, но проявила смирение воле Божией.

Какого числа Сретение по старому и новому церковному календарю

Сретение - это непереходящий праздник и ежегодно празднуется через 40 дней после Рождества Христова. После того, как Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, дата Рождества сместилась на 13 дней раньше. Поэтому по новому стилю Сретение Господне мы отмечаем 2 февраля. По старому стилю дата осталась прежней - 15 февраля.

Что можно делать на Сретение Господне

В праздник полагается пойти в храм, помолиться о семейном благополучии, исцелении больных. В церкви на Сретение проходит праздничная литургия. Сретение - это праздник, посвященный Иисусу Христу, но в первое время в этот день также почитали и Деву Марию. Поэтому у священнослужителей на службе могут быть как белые облачения - они символизируют Божественный свет, так и голубыми - символизируют чистоту и непорочность Девы Марии.

До наших дней дошла старая традиция освящения свечей в храме на Сретение. Перед началом литургии совершается особый "Чин благословения свещъ" - над свечами читается молитва, их окропляют святой водой и раздают верующим. Такую свечу нужно хранить дома и зажигать во время молитвы в течение года. На Сретение освящают также воду, которую считают целебной.

В народном календаре Сретение - это встреча зимы с весной и летом. Начиная с этого дня, зима идет на убыль, постепенно теряя силы. Хорошо праздник Сретение провести в кругу близких, помириться с теми, с кем в ссоре. В 2024 году двунадесятый праздник выпадает на пятницу, которая является постным днем. На столе в это время могут стоять блюда из рыбы и овощи.

Сретение Господне - что нельзя делать

Поскольку это большой церковный праздник, то у него есть ряд строгих запретов.Что нельзя делать на Сретение:

ругаться и сквернословить;

тяжело трудиться;

заниматься рукоделием, выносить мусор, рубить деревья;

грустить, печалиться, предаваться унынию;

злоупотреблять алкоголем.

Это время лучше посвятить духовному, а все мирские дела перенести на другой день.

Приметы на Сретение

Поскольку в народе считают, что в это время зима встречается с весной, то особое внимание обращают на погоду - мол, какая погода, такая и весна будет:

оттепель на Сретение - весна будет теплой;

идет снег - весна будет дождливой и затяжной;

полуденный снег - к хорошему урожаю пшеницы, а если сильный ветер - будет урожай фруктов.

Одна из самых известных примет такая: если петух в этот день напьется воды - весна будет ранняя и теплая.

Ранее мы рассказывали, когда Пасха будет в этом году.

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