Синоптики предупреждают о дождях, грозах и сильных порывах ветра.

В Заркапатской области ожидаются дожди, грозы и порывы ветра. Об этом предупреждает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

"После длительного периода сухой и жаркой погоды, в связи с поступлением холодной воздушной массы из Северной Атлантики, в течение 10-11 сентября ожидается снижение максимальных температур воздуха на 7-9 градусов", - предупреждают синоптики.

Днем 10 сентября будет +14...+19, 11 сентября +18...+23, а на высокогорье ожидается +11...+16 градусов.

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"Днем 10 сентября временами дожди, местами значительные, отдельные грозы. В горах местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, осложнение погодных условий соответствует І уровню опасности. Непогода может привести к нарушениям электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, связи, строительной и туристско-рекреационной отраслей.

Также днем 10 сентября с переходом в ночь на 11 сентября по Закарпатской области ожидаются преимущественно значительные дожди, в отдельных пунктах - сильные, а также грозы.

"При грозах, преимущественно в горах местами усиление ветра до 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый", - предупреждают в гидрометцентре.

Погода 10 сентября - прогноз

Во вторник, 10 сентября, погода в Украине будет разной, о чем свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

Она сообщила, что в западных регионах страны ожидается холодная погода с дождями, с дневной температурой в пределах +17...+22 градуса, и только на Тернопольщине и Хмельнитчине воздух может прогреться до +25 градусов.

По словам Диденко, на большей части страны продолжится бабье лето - будет солнечно и сухо, температура воздуха составит от +24 до +28 градусов. Локальные дожди возможны только в районе Приазовья и на Днепропетровщине.

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