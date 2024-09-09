Температура в ряде областей упадет до +17...+22 градусов.

Во вторник, 10 сентября, погода в Украине будет неоднородной. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Холодно и с дождями будет завтра в западной части Украины, днем +17...+22 градуса. Разве что на Тернопольщине и Хмельнитчине до +25 градусов", - сообщила она.

На остальной территории, по словам синоптика, бабье лето будет продолжаться - будет солнечно, сухо, +24...+28 градусов. Есть вероятность лишь локальных дождей в Приазовье и на Днепропетровщине.

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"В Киеве осенний рахат-лукум хорошо идет - завтра будет солнце, ночью +12 градусов, днем +26 градусов", - спрогнозировала Диденко.

Синоптик добавила, что 10 сентября в Украине также ожидается зависание дымов различного происхождения и высокая вероятность пожаров от пересушенного воздуха.

Погода в Украине - прогноз на неделю

На этой неделе в Украине прогнозируются дожди, порывистый ветер и колебания атмосферного давления, при этом температура в большинстве регионов будет оставаться аномально высокой. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Он отметил, что погодные условия в Украине будут более активными и изменчивыми. В большинстве областей ожидаются дожди различной интенсивности, иногда с грозами и шквалистым усилением ветра.

Несмотря на неустойчивый характер погоды, температура воздуха останется на аномально высоком уровне, за исключением западных регионов, где будет заметно прохладнее.

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