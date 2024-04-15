Синоптики прогнозируют похолодание на 10 градусов и сильные осадки.

На Закарпатье ожидается значительное ухудшение погоды. Об этом предупреждает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

"Начиная с 16 апреля, в связи с поступлением холодной воздушной массы и прохождением фронтального раздела, ожидается резкое снижение температур воздуха на 8-10°", - прогнозируют синоптики.

Если днем 15 апреля по области будет +20°...+25°, в горах местами +11°...+16°, то уже 16 апреля температура снизится до +11°...+16°, в горах - до +5°....+10°, а 17 апреля столбики термометров на Закарпатье покажут лишь +3°...+8°, на высокогорье температура упадет до 0°...+2°.

Видео дня

По прогнозу, сегодня вечером на западе ожидаются кратковременные дожди и грозы. 16-го апреля ожидаются временами дожди, местами осадки будут значительными, ночью грозы. 17-го апреля также временами дожди, ночью местами значительные, а на высокогорье восточной части области дожди будут с мокрым снегом. 18-го апреля временами по области будет дождливо, в горах местами осадки будут с мокрым снегом и снегом.

Также сегодня днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью 16-го апреля на большей части территории Закарпатья порывы будут достигать 15-20 м/с, местами - до 25 м/с.

"Осложнение погодных условий соответствует І уровню опасности. Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, связи, строительной и туристско-рекреационной отраслей", - предупреждают синоптики.

Непогода в Украине

На сегодня, 15 апреля, в некоторых областях Украины объявили І уровень опасности из-за непогоды. В частности, в Харьковской области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Во Львовской области также ожидаются шквалы до 15-20 м/с, а еще грозы и град.

Вас также могут заинтересовать новости: