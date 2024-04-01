Усложнение погоды ожидается 2 апреля почти по всей территории нашей страны.

На вторник, 2 апреля, в большинстве областей Украины ожидается усложнение погоды. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"2 апреля ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, на высокогорье Карпат скорость порывов ветра будет достигать 25-30 м/с. Из-за этого І уровень опасности, желтый, объявлен по всей Украине, кроме трех областей:

Видео дня

Харьковской;

Донецкой;

Луганской.

Пыль из Сахары добралась до Украины - подробности

Сегодня, 2 апреля, Украину накрыла пыль из Сахары. По данным синоптиков, ожидается запыление, а небо будет тусклым. Причиной такого явления стала волна тепла из западного Средиземноморья, которая принесла к нам не только аномально высокие температуры, но еще и пыль из пустыни.

Синоптики Укргидрометцентра посоветовали украинцам закрыть окна, ведь пыль может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

Также они акцентировали, что запыленность воздуха пустынной пылью - это не пылевая буря и призвали не путать легкое ухудшение видимости из-за пыли с опасным явлением.

Вас также могут заинтересовать новости: