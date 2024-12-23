В ближайшие дни на Львовщине будет скользко.

Во Львове и Львовской области на три дня подряд объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и городу Львову: 23 - 25 декабря на дорогах гололедица", - говорится в сообщении синоптиков.

Поэтому на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове

Начало недели на Львовщине будет облачным. Временами пройдет небольшой мокрый снег и снег, местами ожидается налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

Во Львове сегодня также будет облачно. Временами будет идти небольшой мокрый снег и снег. На дорогах образуется гололедица. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров в течение суток покажут 0°...+2°.

В целом, по прогнозу синоптиков, 23 и 24 декабря во Львове ожидаются осадки, а температура днем будет держаться около 0°. С 25 числа столбики термометров начнут повышаться - днем уже будет до +3°.

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. В восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в южной части ожидается дождь. На крайнем западе местами небольшой снег. На остальной территории без осадков. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем будет от 2° мороза до 3° тепла. На юге и востоке Украины воздух прогреется до +2°...+7°, а на юге Одесской области и в Крыму - до +10°.

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