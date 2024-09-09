Понедельник, 9 сентября, в Украине будет с комфортной температурой: будет и не холодно, и не жарко. Облачность станет гуще, однако осадки ожидаются только в Крыму. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +14°, днем +27°.
- Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +27°.
- В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +27°.
- В Ривне сегодня ожидается ясная погода, ночью +11°, днем +27°.
- В Тернополе 9 сентября ночью будет +13°, днем +27°, практически безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно безоблачно, ночью +11°, днем +26°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +27°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +28°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +27°.
- В Виннице сегодня будет +10°...+27°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +27°, ясно и безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+26°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.
- В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+27°.
- В Одессе 9 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +24°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +17°, днем +27°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +28°.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +13°, а днем +28°, небольшая облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +28°.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +17°...+27°, гроза.
- В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +26°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°.
Приметы погоды 9 сентября
Много рябины уродилось 9 сентября - осень мрачной будет, а зимой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.