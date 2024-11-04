В городе и области объявлен І уровень опасности.

Во Львове и Львовской обалсти на 5 ноября объявили повышенный уровень нбезопасности из-за осложнений погоды. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 5 ноября ночью и утром местами туман видимостью 200-5 метров", - говорится в сообщении.

Также синоптики предупреждают о гололеде. На Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове 5 ноября - прогноз

5 ноября на Львовщине будет без существенных осадков. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман, из-за чего видимость будет падать до 200 - 500 метров. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью упадет до -2°...-7°, а днем воздух прогреется до +5°...+10°.

Атмосферное давление будет расти, в то же время относительная влажность воздуха уменьшится.

В целом, по данным синоптиков, ближайшие дни на Львовщине будут без осадков, со слабым ветром и морозными ночами. Дневные температуры будут близкими к ноябрьской норме.

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