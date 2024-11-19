Во Львове ожидается существенное ухудшение погоды: снег, порывистый ветер, гололедица и ночные морозы. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, в течение недели на Львовщине ожидается выпадение осадков различной интенсивности и снижение температуры воздуха.
Дождь будет переходить в мокрый снег и снег от умеренного до значительного 20 и 22 ноября. Образуется неустойчивый снежный покров.
На дорогах, по данным синоптиков, будет наблюдаться гололедица. Ветер будет преобладать юго-западного направления, порывистого характера.
Ночью температура будет опускаться до минусовых значений, а днем ожидается небольшой "плюс".
Погода во Львове 19 ноября - прогноз
Сегодня погоду на Львовщине будет определять влияние малоактивного атмосферного фронта от циклона над Великобританией.
По Львовской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица, слабый туман. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура днем ожидается в пределах +4°...+9°.
Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица, слабый туман. Ветер южный, его скорость составит 9-14 м/с. Столбики термометров покажут +6°...+8°.
Ухудшение видимости в осадках, в тумане до 500-1000 метров. Атмосферное давление, по прогнозу, будет падать и относительная влажность воздуха несколько уменьшится.