Сначала пройдут дожди, а затем похолодает и дожди сменятся на снег и мокрый снег

На этой неделе украинцев ждет резкое ухудшение погоды. Первая половина недели будет относительно теплой, но с периодическими дождями, а затем температура снизится, вернутся ночные морозы, а вместо дождей будет снег и мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели погода в Украине будет довольно стабильной, осадки вероятны только на крайнем западе страны. В большинстве областей столбики термометров покажут +6°...+8°, а на юге воздух прогреется до +8°...+12°.

Во вторник, 19 ноября, температура на севере и северо-востоке упадет до +4°...+6°, на остальной территории будет +6°...+9° и только местами на юге столбики термометров покажут +10°...+11°.

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В среду, 20 ноября, в Украину с запада зайдут дожди. Местами осадки будут сильными. Мокро будет также в Житомирской и Черкасской областях. Температура при этом по всей стране повысится до +7°...+14°.

В середине недели, 21 ноября, на западе Украины будет сухо, но похолодает до +2°...+5°, а ночью уже будут небольшие морозы. Также холоднее станет и на севере Украины.

Дожди сместятся в северные, центральные и южные области Украины, местами будет мокрый снег. Воздух тут прогреется до +9°...+14°, а местами на юге потеплеет аж до +15°...+17°.

Накануне выходных, 22 ноября, осадки в виде снега, мокрого снега и дождей ожидаются уже практически по всей стране. Температура при этом снизится до 0°...+5° на западе, севере и в Винницкой области. На остальной территории будет от +7° до +13°, на юге местами - до +14°...+15°.

На выходных осадки в Украине продолжатся, а температура к концу недели снизится уже по всей стране до 0°...+5°, только в Одесской области еще может быть до +7°.

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