На 6 января объявлен І уровень опасности.

На Львовщине 6 января будет бушевать непогода. Львовский региональный центр по гидрометеорологии обнародовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"По городу Львову 6 января ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. Утром и днем порывы юго-западного ветра 15 - 20 м/с", - сообщают синоптики.

Также, по прогнозу, непогода ожидается и по территории Львовской области. В частности, порывы юго-западного ветра будут достигать 15 - 20 м/с. Утром гололед, на дорогах образуется гололедица.

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Из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове 6 декабря - прогноз

6 января погоду на Львовщине будет определять прохождение теплого фронта от циклона над Северным морем.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Утром пройдет снег с переходом в дождь, днем местами небольшой дождь. Также утром ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, ночью местами метели. Температура днем повысится до +3°...+8°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями, но днем без осадков. Утром ожидается гололед, на дорогах образуется гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +5°...+7°.

Во время осадков и метелей ожидается ухудшение видимости. Атмосферное давление ночью будет падать, а днем - слабо расти, относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

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