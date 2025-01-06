На Львовщине 6 января будет бушевать непогода. Львовский региональный центр по гидрометеорологии обнародовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
"По городу Львову 6 января ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. Утром и днем порывы юго-западного ветра 15 - 20 м/с", - сообщают синоптики.
Также, по прогнозу, непогода ожидается и по территории Львовской области. В частности, порывы юго-западного ветра будут достигать 15 - 20 м/с. Утром гололед, на дорогах образуется гололедица.
Из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове 6 декабря - прогноз
6 января погоду на Львовщине будет определять прохождение теплого фронта от циклона над Северным морем.
По Львовской области будет облачно с прояснениями. Утром пройдет снег с переходом в дождь, днем местами небольшой дождь. Также утром ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, ночью местами метели. Температура днем повысится до +3°...+8°.
Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями, но днем без осадков. Утром ожидается гололед, на дорогах образуется гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +5°...+7°.
Во время осадков и метелей ожидается ухудшение видимости. Атмосферное давление ночью будет падать, а днем - слабо расти, относительная влажность воздуха несколько уменьшится.