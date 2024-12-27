В городе и области будет туман, а дороги покроет гололедица.

Во Львове на два дня подряд, 27 и 28 декабря, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по прогнозам синоптиков, ожидается и по территории Львовской области.

"По территории Львовской области и по городу Львову 27-28 декабря туман, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Видимость во время тумана будет падать до 200-500 метров. В городе и области объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове - прогноз на 27 декабря

По данным синоптиков, 27 декабря погоду на Львовщине будет определять поле повышенного давления и влияние днем теплого атмосферного фронта.

По Львовской области ожидается облачная погода. Днем пройдет небольшой дождь. Ожидается туман и слабый гололед. На дорогах гололедица. Температура по области ночью будет 0°...-5°, а днем ожидается от -2° до +3°.

Во Львове столбики термометров ночью покажут -2°...-4°, а днем воздух максимально прогреется до 0°...+2°.

На реках области продолжался постепенный спад уровней воды. На отдельных участках рек бассейна Днестра отмечались ледовые явления в виде заберегов и шуги.

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