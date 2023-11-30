Также повышенный уровень небезеки объявлен и по Львовской обалсти.

На сегодня, 30 ноября, во Львове и Львовской области объявлен І уровень опасности. Предупреждение о метеорологических явлениях обнародовал Львовский гидрометцентр.

"По территории Львовской области и по городу Львову: 30 ноября на дорогах гололедица", - предупредили синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

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Погода во Львове и области - прогнозная сегодня

По данным синоптиков, 30 ноября погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления.

По области будет облачно с прояснениями. Днем временами ожидается снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем составит от 4° мороза до 1° тепла. В Гидрометцентре предупреждают об ухудшении видимости в осадках.

Во Львове днем столбики термометров будут колебаться от 1° мороза до 1° тепла.

Каким будет последний день осени в Украине: точный прогноз на 30 ноября

По данным Погода УНИАН, на западе Украины сегодня местами будет снежить, а столбики термометров покажут -1°...+3°. Холоднее всего сегодня будет на севере Украины, -3°...+1°. На востоке ожидается 0°...+4°, в центральной части будет около 0°...+1°, а на юге воздух прогреется до +1°...+8°.

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