На сегодня, 30 ноября, во Львове и Львовской области объявлен І уровень опасности. Предупреждение о метеорологических явлениях обнародовал Львовский гидрометцентр.
"По территории Львовской области и по городу Львову: 30 ноября на дорогах гололедица", - предупредили синоптики.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Погода во Львове и области - прогнозная сегодня
По данным синоптиков, 30 ноября погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления.
По области будет облачно с прояснениями. Днем временами ожидается снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем составит от 4° мороза до 1° тепла. В Гидрометцентре предупреждают об ухудшении видимости в осадках.
Во Львове днем столбики термометров будут колебаться от 1° мороза до 1° тепла.
Каким будет последний день осени в Украине: точный прогноз на 30 ноября
По данным Погода УНИАН, на западе Украины сегодня местами будет снежить, а столбики термометров покажут -1°...+3°. Холоднее всего сегодня будет на севере Украины, -3°...+1°. На востоке ожидается 0°...+4°, в центральной части будет около 0°...+1°, а на юге воздух прогреется до +1°...+8°.