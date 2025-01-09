Сегодня в городе ожидаются сильные порывы ветра.

Во Львове на 9 января объявили повышенный уровень опасности из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Львовской области.

В течение суток 9 января, по данным синоптиков, местами порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Также утром в четверг на дорогах Львовщины будет наблюдаться гололедица. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 9 января - прогноз по Украине

9 января в Украине будет облачно с прояснениями.

Днем на крайнем западе страны пройдет небольшой дождь. На остальной территории страны сегодня без осадков.

Ветер будет преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем повысится до +7°...+12°, на юге Одесской области и в Крыму воздух прогреется до +15° и только на севере и северо-востоке страны столбики термометров покажут более прохладные +2°...+7°.

На Львовщине днем значительных осадков не предвидится. Ночью и утром местами слабый туман, а на дорогах возможна гололедица. Ветер будет юго-западного направления, скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -2° до +3° ночью и от +8° до +13° днем.

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