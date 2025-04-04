Местные синоптики сделали несколько снимков низового тумана.

Утром 4 апреля в Виннице наблюдали необычное природное явление - низовой туман. Об этом сообщает Винницкий областной центр по гидрометеорологии.

"Низовой туман - это туман, который стелется слоем, который не превышает 2 м над землей и 10 м над морем в основном над низинами и водной поверхностью (реки, озера, луга и т.д.).", - пояснили синоптики.

По их словам, такое явление возникает, как правило, в ясную погоду ночью и рассеивается с восходом солнца.

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"Его белые волны будто медленно скользят по поверхности. Рассвет рассеивает мягкий свет, который создает впечатление, будто время застыло на месте, а свежий воздух наполнен прохладой и таинственностью", - рассказали синоптики и опубликовали ряд снимков.

Необычные природные явления в Украине

Несколько дней назад волшебное весеннее явление заметили на Днепропетровщине. Местные синоптики сфотографировали туман испарения, появившийся на полях. Они объяснили, что это пар с более теплой поверхности, который испаряется в холодный воздух над водоемами и влажными участками суши.

А в конце марта в небе над Винницей наблюдали сразу несколько редких явлений.

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