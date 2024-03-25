Сегодня почти по всей Украине будет идти дождь.

В Украине на этой неделе ожидается смена погоды. В понедельник циклон вызовет дожди, а на выходных придет почти летнее тепло. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, сегодня циклон повлечет за собой дожди почти по всей стране, только на востоке из-за влияния антициклона будет сухо.

Температура воздуха 25 марта будет "интересная".

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"В целом в течение дня предполагается +8...+11 градусов, на востоке +10...+14 градусов. И будет еще холодный язычок от Сумщины через Черкасскую область в Одесскую область: +6...+9 градусов", - рассказала синоптик.

В Киеве, по ее прогнозу, сегодня возможен небольшой дождь, температура воздуха около +8 градусов.

"И готовьтесь мыть окна в следующие выходные, после 29-го марта, ожидается +20...+23 градуса!" - сообщила Наталка Диденко.

Погода 25 марта - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

В большинстве южных, центральных областей ожидаются умеренные, а днем местами значительные дожди. В западных и северных областях местами пройдут небольшие дожди. На остальной территории без осадков.

В западных областях ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с.

Температура днем составит +5°...+10°, в юго-восточной части воздух прогреется до +9°...+14°.

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