В Украине на этой неделе ожидается смена погоды. В понедельник циклон вызовет дожди, а на выходных придет почти летнее тепло. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.
Так, по ее словам, сегодня циклон повлечет за собой дожди почти по всей стране, только на востоке из-за влияния антициклона будет сухо.
Температура воздуха 25 марта будет "интересная".
"В целом в течение дня предполагается +8...+11 градусов, на востоке +10...+14 градусов. И будет еще холодный язычок от Сумщины через Черкасскую область в Одесскую область: +6...+9 градусов", - рассказала синоптик.
В Киеве, по ее прогнозу, сегодня возможен небольшой дождь, температура воздуха около +8 градусов.
"И готовьтесь мыть окна в следующие выходные, после 29-го марта, ожидается +20...+23 градуса!" - сообщила Наталка Диденко.
Погода 25 марта - прогноз на сегодня
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.
В большинстве южных, центральных областей ожидаются умеренные, а днем местами значительные дожди. В западных и северных областях местами пройдут небольшие дожди. На остальной территории без осадков.
В западных областях ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с.
Температура днем составит +5°...+10°, в юго-восточной части воздух прогреется до +9°...+14°.