Начало недели в Украине будет дождливым и без особого тепла. Лишь на юге и юго-востоке воздух прогреется до +11°...+13°, на остальной же территории будет прохладнее. Осадки также ожидаются практически по всей стране, кроме востока и юго-востока. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность, легкий дождь. Ночью 0°, днем +7°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Тернополе 25 марта ночью будет +1°, днем +9°, небольшая облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°, дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +2°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, дождь.
- В Виннице сегодня будет +1°...+8°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью 0° днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+10°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах сегодня будет пасмурно, ночью +4°, днем +7°, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +8°, пасмурно, дождь.
- В Полтаве - пасмурно, дождь, температура воздуха +5°...+10°.
- В Одессе 25 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°, дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +5°, днем +13°, пасмурно, дождь.
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью +6°, днем +11°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +5°, днем +10°, пасмурно.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +3°, а днем +7°, пасмурно, дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°.
- В Днепре температура ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +4°...+12°.
- В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +11°.
Приметы погоды 25 марта
Если в этот день настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.