В большинстве областей 25 марта будет свежо.

Начало недели в Украине будет дождливым и без особого тепла. Лишь на юге и юго-востоке воздух прогреется до +11°...+13°, на остальной же территории будет прохладнее. Осадки также ожидаются практически по всей стране, кроме востока и юго-востока. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность, легкий дождь. Ночью 0°, днем +7°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°, небольшой дождь.

В Тернополе 25 марта ночью будет +1°, днем +9°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +2°, днем +11°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, дождь.

В Виннице сегодня будет +1°...+8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью 0° днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, ночью +4°, днем +7°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +8°, пасмурно, дождь.

В Полтаве - пасмурно, дождь, температура воздуха +5°...+10°.

В Одессе 25 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°, дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +5°, днем +13°, пасмурно, дождь.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +10°, пасмурно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +3°, а днем +7°, пасмурно, дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +4°...+12°.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +11°.

Приметы погоды 25 марта

Если в этот день настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.

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