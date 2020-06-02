Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

09:42, 2 июня 2020
17
0

Возможен выход воды на заводь.

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках / УНИАН
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках / УНИАН

В течение 2-3 июня в связи с добеганием паводковой волны на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

Имей 2020 года в Украине был самым холодным за последние 16 лет

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гідромецтентр.

Так, 2-3 июня в связи с добегание паводковой волны на участке Днестра Галич - Залещики ожидается подъем уровней воды на 2,1-2,6 м над уровнями на 08:00 1 июня. При прохождении максимума возможен выход воды на заводь.

Напомним, 2 июня в Украине пройдут дожди, местами немного потеплеет.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
56 %
757 мм
2.9 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять