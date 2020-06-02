Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Возможен выход воды на заводь.

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках / УНИАН

В течение 2-3 июня в связи с добеганием паводковой волны на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гідромецтентр.

Так, 2-3 июня в связи с добегание паводковой волны на участке Днестра Галич - Залещики ожидается подъем уровней воды на 2,1-2,6 м над уровнями на 08:00 1 июня. При прохождении максимума возможен выход воды на заводь.

Напомним, 2 июня в Украине пройдут дожди, местами немного потеплеет.