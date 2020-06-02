Сегодня в Украине пройдут дожди, температура до +24° (карта)

Теплее всего будет на востоке.

Сегодня в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 июня в Украине пройдут дожди, местами немного потеплеет.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +8°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +8°, днем до +20°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +7°, днем до +15°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +5°, днем до +15°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +18°.

УНИАН

Согласно народному прогнозу, 2 июня - Талагия. Идет дождь - все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.

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