Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

12:01, 14 мая 2020
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Подтоплений не ожидается.

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды в реках / УНИАН
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды в реках / УНИАН

В течение 14-16 мая на реках Львовской и Волиинської областей ожидается повышение уровней воды.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"14-16 мая на реках бассейнов Сяна, Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,3-0,8 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, дожди в Украине продлятся до 15 мая.

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Теги: #погода
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