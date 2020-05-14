Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
Подтоплений не ожидается.
В течение 14-16 мая на реках Львовской и Волиинської областей ожидается повышение уровней воды.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
"14-16 мая на реках бассейнов Сяна, Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,3-0,8 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.
Напомним, дожди в Украине продлятся до 15 мая.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+22°... +7°
- Днепр+22°... +11°
- Донецк+19°... +9°
- Житомир+16°... +1°
- Запорожье+21°... +10°
- Ивано-Франковск+19°... +6°
- Киев+16°... +3°
- Кропивницкий+21°... +7°
- Луганск+19°... +11°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+9°... +2°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+17°... +11°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+9°... 0°
- Симферополь+24°... +15°
- Сумы+15°... +4°
- Тернополь+13°... +3°
- Харьков+17°... +9°
- Херсон+22°... +10°
- Хмельницкий+19°... +5°
- Черкассы+22°... +7°
- Чернигов+10°... +1°
- Черновцы+25°... +8°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:67 %
Давление:760 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:05:57
Закат20:15
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей