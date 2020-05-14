Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

Подтоплений не ожидается.

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды в реках / УНИАН

В течение 14-16 мая на реках Львовской и Волиинської областей ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"14-16 мая на реках бассейнов Сяна, Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,3-0,8 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, дожди в Украине продлятся до 15 мая.