Народный синоптик рассказал, когда в Украине закончатся дожди

09:48, 14 мая 2020
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Несмотря на дожди, в Украине будет тепло.

Дожди в Украине будут идти до 15 мая / фото: ua.depositphotos.com
Дожди в Украине будут идти до 15 мая / фото: ua.depositphotos.com

Дожди в Украине будут идти до 15 мая.

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Об этом "Фактам" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

"Несмотря на дожди, будет тепло - до плюс 23. По моим расчетам, с 19 мая на четыре дня придут осадки, из-за чего температура опустится до 19−22 градусов тепла", - рассказал он.

По прогнозу Горбаня, с 26 мая и до конца месяца ожидается потепление, столбики термометров поднимутся до 25- 27 градусов выше нуля. Однако и в этот период возможны небольшие дожди.

Напомним, 14 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +26°.

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Теги: #погода#дождь
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