Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках

12:04, 9 июля 2020
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В Волынской области возможно затопление приусадебных участков.

Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках / фото УНИАН
Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках / фото УНИАН

В четверг, 9 июля, на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, 9 июля при прогнозируемом повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см на р. Припять в створе поста Речица будет происходить дальнейшее затопление, а на р. Выжевка в створе поста Старая Выжевка возможно достижение отметок затопления приусадебных участков приречных населенных пунктов Ратновского и Старовыжевского районов Волынской области.

9 июля на р. Ворона возле м. Тысменица (Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение постепенного подъема уровня воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями. Возможен начальный выход воды на заводь.

Напомним, по состоянию на утро 9 июля на территории западных областей остаются подтопленными 4 населенных пункта.

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Теги: #погода
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