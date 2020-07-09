Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках
В Волынской области возможно затопление приусадебных участков.
В четверг, 9 июля, на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, 9 июля при прогнозируемом повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см на р. Припять в створе поста Речица будет происходить дальнейшее затопление, а на р. Выжевка в створе поста Старая Выжевка возможно достижение отметок затопления приусадебных участков приречных населенных пунктов Ратновского и Старовыжевского районов Волынской области.
9 июля на р. Ворона возле м. Тысменица (Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение постепенного подъема уровня воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями. Возможен начальный выход воды на заводь.
Напомним, по состоянию на утро 9 июля на территории западных областей остаются подтопленными 4 населенных пункта.
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