В некоторых регионах страны уже не хватает влаги.

В ближайшее время в Украине сохранится преимущественно сухая и очень теплая погода, что уже негативно сказывается на ряде культур. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, именно из-за нехватки дождей начали беспокоиться аграрии.

"Наши агрометеорологи говорят, что это не совсем хорошо для ряда культур - не хватает влаги в почве. Ситуация не критическая, но в некоторых регионах не очень хорошая", - сообщила синоптик. Видео дня

Также, по ее данным, в Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности, который фиксируют во многих областях.

По прогнозу, на большинстве территории нашей страны осадков в ближайшие дни не будет. Только циклон над Центральной Европой принесет в западные области локальные кратковременные дожди и отдельные грозы, а на Закарпатье и Прикарпатье дождей будет еще больше.

Также небольшие осадки до конца рабочей недели ожидаются в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. И только в пятницу, 24 мая, дождики доберутся до юга. Однако эти осадки будут непродолжительными, кратковременными и локальными.

В целом, по прогнозу Птухи, такая погода ожидается и в начале следующей недели. Дожди будут идти только в западных и южных областях, а вот большую часть времени большая часть страны будет без осадков.

Когда в Киеве задождит - прогноз

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни в столице сохранится сухая и теплая погода. воздух днем будет прогреваться до +25°...+26°. Ближайшие дожди в Киеве ожидаются в пятницу, 24 мая.

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