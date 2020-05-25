Погода на неделю: всю Украину зальют дожди (карта)

Дожди ожидаются в течение всей недели.

На этой неделе всю Украину накроют дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +20°, в остальных регионах до +15°...+19°.

Прогноз на 25 мая / УНИАН

Во вторник в Украине пройдут дожди. Температура днем на юге до +20°.

Прогноз на 26 мая / УНИАН

В среду, 27 мая, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на востоке - до +23°. В остальных регионах до +16°...+22°.

Прогноз на 27 мая / УНИАН

В четверг в Украине пройдут дожди. Ночью по стране температура +7°…+15°, днем до +26°.

Прогноз на 28 мая / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. Днем на востоке до +26°, в остальных регионах до +22°.

Прогноз на 29 мая / УНИАН

30 и 31 мая в Украине местами пройдут дожди. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до +8°, на остальной территории +9°…+12°. Днем температура по стране +17°...+23°. В воскресенье ночью на западе температура до +6°, днем в Украине от +17° до +23°.

Прогноз на 30 мая / УНИАН

Прогноз на 31 мая / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

25 мая - Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров.

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26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоды приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов".

27 мая - Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы".

28 мая - Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей. Со дня именин Пахома начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.

29 мая - Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур. Об этом молвили: "У Житника забота - ячменное поле заборонить".

30 мая - Евдокия Свистунья. Крестьяне окутывали картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".

31 мая - Федот Овсяник, Семь дев. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот - последний дубовый лист развернет".

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