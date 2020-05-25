Погода на неделю: всю Украину зальют дожди (карта)
Дожди ожидаются в течение всей недели.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди.
В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +20°, в остальных регионах до +15°...+19°.
Во вторник в Украине пройдут дожди. Температура днем на юге до +20°.
В среду, 27 мая, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на востоке - до +23°. В остальных регионах до +16°...+22°.
В четверг в Украине пройдут дожди. Ночью по стране температура +7°…+15°, днем до +26°.
В пятницу местами пройдут дожди. Днем на востоке до +26°, в остальных регионах до +22°.
30 и 31 мая в Украине местами пройдут дожди. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до +8°, на остальной территории +9°…+12°. Днем температура по стране +17°...+23°. В воскресенье ночью на западе температура до +6°, днем в Украине от +17° до +23°.
Народный прогноз погоды в Украине
25 мая - Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +21° (карта)
26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоды приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов".
27 мая - Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы".
28 мая - Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей. Со дня именин Пахома начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.
29 мая - Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур. Об этом молвили: "У Житника забота - ячменное поле заборонить".
30 мая - Евдокия Свистунья. Крестьяне окутывали картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".
31 мая - Федот Овсяник, Семь дев. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот - последний дубовый лист развернет".
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- Винница+16°... +8°
- Днепр+19°... +9°
- Донецк+19°... +8°
- Житомир+18°... +8°
- Запорожье+20°... +9°
- Ивано-Франковск+16°... +8°
- Киев+16°... +10°
- Кропивницкий+16°... +10°
- Луганск+20°... +9°
- Луцк+16°... +6°
- Львов+15°... +5°
- Николаев+17°... +10°
- Одесса+19°... +10°
- Полтава+18°... +9°
- Ровно+16°... +6°
- Симферополь+19°... +8°
- Сумы+18°... +10°
- Тернополь+16°... +6°
- Харьков+19°... +9°
- Херсон+18°... +11°
- Хмельницкий+16°... +6°
- Черкассы+15°... +11°
- Чернигов+18°... +9°
- Черновцы+17°... +7°