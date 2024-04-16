В ближайшие дни на погоду в Украине будет влиять скандинавский циклон, а затем поступит циклон с Балкан.

В ближайшие дни погода в Украине будет дождливой и прохладной. Связано это с двумя циклонами, которые принесут нам осадки и похолодание. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, в ближайшие трое суток, до 18 апреля, на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты, связанные со скандинавским циклоном. Из-за этого почти по всей Украине будет идти дождь.

"Это будут кратковременные дожди, местами с грозами", - говорит Наталья Птуха.

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16 апреля, по ее данным, в Карпатах и на Прикарпатье местами ожидаются настоящие ливни. Сухо будет только в юго-восточных районах Украины.

Вместе с дождями придет и похолодание. 16 апреля в северных, западных и частично центральных областях ночью будет +4...+11, а днем +15...+22, а уже в следующие два дня дневная температура снизится до +7...+14.

На юге и юго-востоке до 18 апреля днем будет до +22...+29. А потом и там немного похолодает, но все равно будет тепло, до +24 градусов.

С 18 апреля средняя температура во всех остальных регионах страны снизится до дневных +6...+11. А на высокогорье Карпат 18 апреля пройдет мокрый снег, а температура ночью и днем снизится до 0 градусов.

Причиной такой погоды станет циклон с юго-запада, с Балкан, который и принесет влагу. Дожди, по словам Натальи Птухи, обойдут лишь юго-восток.

Другой известный синоптик Наталья Диденко прогнозирует заморозки в Украине. По ее словам, во второй половине текущей недели возможен "минус", если не прикроет небо облаками. В целом, по ее словам, на этой неделе в Украине будет преобладать свежая, иногда даже холодная погода с периодическими дождями.

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