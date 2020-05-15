Погода на любой вкус: синоптик дала прогноз на завтра
Завтра в Украине местами пройдут дожди.
В субботу, 16 мая, в Украине ожидаются дожди, во многих регионах будет прохладно.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Ближайшей ночью в Украине умеренные, сильные, дожди пройдут на Западе, Севере и в Центре. Юг и Восток, как видите, будет вне фронтов, в сухой погоде.
Днем в субботу эта интенсивная влажная зона поскачет на восточные области. А западная часть очистится от дождей, ясное небо и так удержится над Югом. На остальной территории Украины - северные и центральные области - существенных дождей не предвидится, так, где-то какие-то небольшие капли", - пишет она.
По прогнозу синоптика, температура воздуха ночью ожидается низкой, +4..+8 градусов, на Юге +8...+13 градусов.
Днем 16 мая - в пределах +14...+19 градусов, на Юге +17...+22 градуса. Свежее будет на Востоке, где будут идти дожди, +11...+14 градусов.
В Киеве ближайшей ночью пройдет дождь. Ночью +6...+8 градусов, днем около +16 градусов. Ветер западный, умеренный.
Напомним, на выходных в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди.
- Винница+12°... +6°
- Днепр+19°... +8°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+13°... +5°
- Запорожье+16°... +8°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+13°... +6°
- Кропивницкий+16°... +7°
- Луганск+20°... +8°
- Луцк+14°... +4°
- Львов+10°... +1°
- Николаев+23°... +12°
- Одесса+19°... +12°
- Полтава+16°... +8°
- Ровно+14°... +4°
- Симферополь+28°... +14°
- Сумы+15°... +7°
- Тернополь+9°... +3°
- Харьков+16°... +7°
- Херсон+23°... +12°
- Хмельницкий+10°... +4°
- Черкассы+16°... +7°
- Чернигов+14°... +5°
- Черновцы+15°... +7°