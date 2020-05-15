Погода на любой вкус: синоптик дала прогноз на завтра

15:11, 15 мая 2020
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Завтра в Украине местами пройдут дожди.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В субботу, 16 мая, в Украине ожидаются дожди, во многих регионах будет прохладно.

Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ближайшей ночью в Украине умеренные, сильные, дожди пройдут на Западе, Севере и в Центре. Юг и Восток, как видите, будет вне фронтов, в сухой погоде.

Днем в субботу эта интенсивная влажная зона поскачет на восточные области. А западная часть очистится от дождей, ясное небо и так удержится над Югом. На остальной территории Украины - северные и центральные области - существенных дождей не предвидится, так, где-то какие-то небольшие капли", - пишет она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха ночью ожидается низкой, +4..+8 градусов, на Юге +8...+13 градусов.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Днем 16 мая - в пределах +14...+19 градусов, на Юге +17...+22 градуса. Свежее будет на Востоке, где будут идти дожди, +11...+14 градусов.

В Киеве ближайшей ночью пройдет дождь. Ночью +6...+8 градусов, днем около +16 градусов. Ветер западный, умеренный.

Напомним, на выходных в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди.

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Теги: #погода#дождь
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