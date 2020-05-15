Погода на выходные: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)

Осадки ожидаются на востоке и в центре страны.

На выходных в Украине пройдут дожди / фото: ua.depositphotos.com

На выходных в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +7°, днем +16°. В воскресенье пройдет дождь, +8°...+18°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +5°, днем +15°. В воскресенье облачно с прояснениями, +4°…+17°.

В Луцке в субботу ночью +5°, днем +16°, без осадков. В воскресенье ночью +6°, днем +17°, переменная облачность.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +5°...+15°. В воскресенье до +15°, пройдет дождь.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +10°, днем +20°. В воскресенье +11°...+16°.

Прогноз на 16 мая / УНИАН

Прогноз на 17 мая / УНИАН

В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +8°, днем +14°. В воскресенье +7°...+17°, без осадков.

В Днепре в субботу пройдет дождь, температура ночью +6°, днем +16°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +7°...+18°.

В Симферополе завтра без осадков, +10°...+24°. В воскресенье +10°...+22°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу небольшую облачность, температура ночью +4°, днем +17°. В воскресенье без осадков, температура до +18°.

В Краматорске в субботу пасмуно, температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье температура до +19°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +6°, днем +16°. В воскресенье +8°...+19°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье пасмурно, ночью 0°, днем +14°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +4°, днем +18°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +6°, днем до +18°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +17°. В воскресенье температура до +19°, переменная облачность.

В Сваляве завтра без осадков, +16°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +3°…+17°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +9°, днем +22°. В воскресенье без осадков, температура до +18°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +21°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +9° …+19°.

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