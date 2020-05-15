Погода на выходные: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)
Осадки ожидаются на востоке и в центре страны.
На выходных в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +7°, днем +16°. В воскресенье пройдет дождь, +8°...+18°.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +5°, днем +15°. В воскресенье облачно с прояснениями, +4°…+17°.
В Луцке в субботу ночью +5°, днем +16°, без осадков. В воскресенье ночью +6°, днем +17°, переменная облачность.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +5°...+15°. В воскресенье до +15°, пройдет дождь.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +10°, днем +20°. В воскресенье +11°...+16°.
В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +8°, днем +14°. В воскресенье +7°...+17°, без осадков.
В Днепре в субботу пройдет дождь, температура ночью +6°, днем +16°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +7°...+18°.
В Симферополе завтра без осадков, +10°...+24°. В воскресенье +10°...+22°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу небольшую облачность, температура ночью +4°, днем +17°. В воскресенье без осадков, температура до +18°.
В Краматорске в субботу пасмуно, температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье температура до +19°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +6°, днем +16°. В воскресенье +8°...+19°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье пасмурно, ночью 0°, днем +14°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +4°, днем +18°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +6°, днем до +18°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +17°. В воскресенье температура до +19°, переменная облачность.
В Сваляве завтра без осадков, +16°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +3°…+17°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +9°, днем +22°. В воскресенье без осадков, температура до +18°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +21°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +9° …+19°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+12°... +6°
- Днепр+17°... +7°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+15°... +6°
- Запорожье+17°... +9°
- Ивано-Франковск+12°... +6°
- Киев+15°... +8°
- Кропивницкий+15°... +7°
- Луганск+20°... +8°
- Луцк+14°... +4°
- Львов+11°... +2°
- Николаев+21°... +10°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+16°... +7°
- Ровно+14°... +4°
- Симферополь+27°... +15°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+10°... +4°
- Харьков+16°... +6°
- Херсон+21°... +10°
- Хмельницкий+10°... +5°
- Черкассы+16°... +8°
- Чернигов+14°... +7°
- Черновцы+13°... +8°