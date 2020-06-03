Стало известно, когда в Украину придет летнее тепло
До конца текущей недели в Украине потеплеет до +28 градусов.
В ближайшие дни в Украине будет сохраняться прохладная погода, потепление начнется 5 июня.
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, температура до +21° (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 4 июня температура воздуха в Украине не будет подниматься выше +18...+23 градусов. Практически по всей стране пройдут дожди, на юге - с грозами.
5 июня температура днем составит уже +18...+26 градусов, однако осадки не прекратятся. До конца текущей недели местами потеплеет до +28, а дожди останутся только в центре и на севере Украины.
Напомним, в июне 2020 в Украине ожидается жаркая погода, температура поднимется выше +30 градусов.
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Погода в Украине
- Винница+16°... +6°
- Днепр+20°... +10°
- Донецк+21°... +10°
- Житомир+15°... +6°
- Запорожье+21°... +9°
- Ивано-Франковск+14°... +5°
- Киев+17°... +8°
- Кропивницкий+18°... +9°
- Луганск+21°... +12°
- Луцк+13°... +6°
- Львов+14°... +5°
- Николаев+16°... +11°
- Одесса+16°... +11°
- Полтава+19°... +11°
- Ровно+14°... +6°
- Симферополь+19°... +7°
- Сумы+19°... +10°
- Тернополь+14°... +6°
- Харьков+19°... +10°
- Херсон+18°... +10°
- Хмельницкий+14°... +6°
- Черкассы+19°... +9°
- Чернигов+17°... +9°
- Черновцы+15°... +5°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+24 °
Влажность:55 %
Давление:748 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:05:44
Закат20:31
Видимость:16 км
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