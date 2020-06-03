Стало известно, когда в Украину придет летнее тепло

14:28, 3 июня 2020
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До конца текущей недели в Украине потеплеет до +28 градусов.

До конца текущей недели в Украине потеплеет до +28 градусов / Фото УНИАН
До конца текущей недели в Украине потеплеет до +28 градусов / Фото УНИАН

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться прохладная погода, потепление начнется 5 июня.

Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, температура до +21° (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 4 июня температура воздуха в Украине не будет подниматься выше +18...+23 градусов. Практически по всей стране пройдут дожди, на юге - с грозами. 

5 июня температура днем составит уже +18...+26 градусов, однако осадки не прекратятся. До конца текущей недели местами потеплеет до +28, а дожди останутся только в центре и на севере Украины.

Напомним, в июне 2020 в Украине ожидается жаркая погода, температура поднимется выше +30 градусов.

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Теги: #погода#потепление
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